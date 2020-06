Nach Tönnies-Skandal - Deutscher Bundesminister zu Fleischindustrie: Änderungen tun not

Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies im westfälischen Rheda-Wiedenbrück hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil das Unternehmen und die Fleischindustrie scharf kritisiert. Wie der SPD-Politiker am Sonntagabend im „Bild“-Talk „Die richtigen Fragen“ sagte, sei sein Vertrauen in die Firma Tönnies auch „gleich Null“.

Dem Minister zufolge sei das Coronavirus „wie ein Brennglas“. „Das heißt, wir sehen Dinge, die vorher schon nicht in Ordnung waren, jetzt sehr sehr deutlich. Die Ausbeutung von Menschen aus Mittel- und Osteuropa, die da offensichtlich stattgefunden hat, wird jetzt in der Pandemie ein allgemeines Gesundheitsrisiko mit erheblichem Schaden.“ Deshalb müsse sich in dieser Branche was ändern.Durch Verhalten, „wo Menschen sich offensichtlich nicht an Regeln gehalten haben“, sei eine ganze Region „in Geiselhaft genommen worden“, sagte Heil.

In einer Fleischfabrik des Marktführers Tönnies waren mehr als 1300 Arbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Produktion wurde für 14 Tage gestoppt. Der Fall hatte eine Debatte um die Bedingungen in der Schlachtindustrie angeheizt.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sprach sich in dem „Bild“-Gesprächsformat dafür aus, Druck auf Tönnies auszuüben: „So wie die Firma im Moment arbeitet, ist das absolut unverantwortlich. Und jeder, der dieses Fleisch kauft, sollte sich überlegen, was er da tut.“ Hofreiter betonte, die Hauptverantwortung liege aber bei der Bundesregierung, beim Gesetzgeber, denn es müssten sich Gesetze ganz grundlegend ändern.

ls/mt/dpa