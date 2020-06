Nach Motorradunfall – Freunde bringen Verunglückten zurück zur Party

Der Dortmunder Polizei zufolge wurden die Schmerzen des Fahrers während der Feier in der Nacht zu Sonntag so groß, dass seine Kumpel ihn doch ins Krankenhaus brachten und die Polizei benachrichtigten.

Laut der Polizei sei der junge Mann so schwer verletzt worden, dass er sich immer noch im Krankenhaus befinde. Der Mast, gegen den er gerast war, war in zwei Teile zerbrochen. Die Polizei stellte auch fest, dass der Mann während des Unfalls keinen Führerschein gehabt hätte. Daher wird gegen ihn jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht ermittelt. Gegen seine Freunde bestehe der Verdacht der Beihilfe, so die Polizei.

