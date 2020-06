Polizeiaktion im Hambacher Forst, Mehr als drei Millionen Arbeitslose im Sommer erwartet

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Dienstag geschehen ist.

Seehofer verbietet Neonazi-Gruppierung Nordadler

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die rechtsextremistische Vereinigung „Nordadler“ verboten. Seit den Morgenstunden laufen in vier Bundesländern polizeiliche Maßnahmen, teilte der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, heute Morgen auf Twitter mit. Die Gruppierung agiere vorwiegend im Netz.

Mehr als ein Drittel der deutschen Kriegswaffenexporte geht an die Türkei

Die Türkei hat im vergangenen Jahr Kriegswaffen für 344,6 Millionen Euro aus Deutschland erhalten und damit mehr als ein Drittel der gesamten deutschen Kriegswaffenexporte. Das geht aus einem vom Wirtschaftsministerium als Verschlusssache eingestuften Dokument hervor, das der dpa vorliegt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr Waffen mit einem Wert von 823,6 Millionen Euro exportiert. Rüstungsexporte in die Türkei sind nicht nur wegen des Einmarschs türkischer Truppen in Syrien umstritten. Die Türkei wird von den Vereinten Nationen auch zu den Ländern gezählt, die mit Waffenlieferungen in den Krieg in Libyen eingreifen.

USA würden sich mit Truppenabzug selbst schwächen

Der frühere Befehlshaber der US-Truppen in Europa, Ben Hodges, hat die Pläne der US-Regierung unter Präsident Donald Trump für eine Truppenreduzierung in Deutschland als Schwächung der USA und der gesamten Nato bezeichnet. Er habe gehört, dass dies eine Strafe für Deutschland sein soll.

Das zeige leider einen totalen Mangel an Verständnis - sowohl beim US-Präsidenten als auch beim ehemaligen US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, warum man Soldaten in Deutschland habe, sagte der pensionierte Dreisterne-General der Deutschen Presse-Agentur. Sie sind nicht dort, um Deutschland zu verteidigen, sondern sie sind für die USA dort.

Ermittlungen zu Randale-Nacht von Stuttgart gehen weiter

Nach den Ausschreitungen in Stuttgart vom vergangenen Wochenende rückt das öffentliche Bild der Polizei in den Mittelpunkt der Diskussion. Zeitgleich gehen die Ermittlungen zur Chaos-Nacht weiter. Noch immer ist nicht klar, wie es zu den verstörenden Szenen kommen konnte. Am Montag wurden laut Polizei sieben Haftbefehle beantragt, unter anderem wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. Vorher waren bereits ein weiterer Haftbefehl erlassen und einer gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Ein 16-Jähriger muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten, weil er nach Angaben der Staatsanwaltschaft einem am Boden liegenden Studenten gezielt gegen den Kopf getreten haben soll.

Mehr als drei Millionen Arbeitslose im Sommer erwartet

In Deutschland dürfte es nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit wegen der Corona-Krise noch in diesem Sommer über drei Millionen Arbeitslose geben. Behördenchef Scheele sagte der „Süddeutschen Zeitung“, damit die Zahl im Herbst wieder sinke, müssten die Lockerungen in der Gastronomie und der Reisebranche wirken, der Welthandel in Gang kommen und das Konjunkturpaket der Bundesregierung anlaufen.

Polizeiaktion im Hambacher Forst

Die Polizei hat heute einen Einsatz im Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen begonnen. Es gehe dabei nicht um die Räumung von Baumhäusern, sondern von Barrikaden, die die Einsatzwege versperrten, sagte ein Polizeisprecher.

