Schiffsparade: Nach Coronapause kehren die Ausflugsschiffe auf Moskwa zurück – Video

Die Saison der Personenschifffahrt auf dem Fluss Moskwa startet dieses Jahr wegen der Anti-Corona-Maßnahmen so spät wie nie. Die Schiffbetreiber bejubeln dieses Ereignis mit einer Parade, an der rund 40 Schiffe teilnehmen werden. Sie fahren entlang der Kremlmauer sowie am Park „Zarjadje“ und an der Christ-Erlöser-Kathedrale vorbei.