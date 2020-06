Google führt Fakten-Check-Funktion für Bilder ein

Google gibt jetzt bei bestimmten Bildern in der Bildersuche einen Faktencheck an. Das Prüfen übernehmen externe Stellen.

Hinweise auf Faktenchecks waren bisher bei Google News und der Websuche zu finden. Das Feature hatte Google im Kontext der US-Präsidentschaftswahl 2016 erstmals vorgestellt. Vier Jahre danach weitet Google die Funktion nun auf die Bildersuche aus.

„Die Macht der visuellen Medien hat ihre Tücken – vor allem, wenn es um Fragen zur Herkunft, Authentizität oder zum Kontext eines Bildes geht“, schrieb Google am Montag in der Ankündigung.

Dabei setzt Google auf externe Überprüfung von „unabhängigen, maßgeblichen Quellen im Internet“, die speziellen Kriterien entsprechen. Welche Quellen dafür als vertrauenswürdig erachtet werden, ermittelt Google mit einem Algorithmus.

Bilder sollen in Hinsicht auf Herkunft, Authentizität und Bildkontext geprüft und mit einem „Fakten-Check“-Label in der Miniaturansicht versehen werden. Klickt man dann auf das Bild, öffnet sich dieses wie auch zuvor in einer größeren Ansicht. In der Bildunterschrift wird eine Zusammenfassung des Fakten-Check samt zugrundeliegenden Webseiten angezeigt, die als Quelle dienen. Der Fakten-Check soll sich nicht nur auf den Bildinhalt beziehen, sondern je nach Kontext auch auf die Geschichte, die das Bild erzählt.

sm/ae