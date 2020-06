Bundeswehr leistet Amtshilfe im Kreis Gütersloh

Zeit ist bei der Eindämmung des COVID-19 Virus bekanntermaßen ein kritisches Merkmal, es gilt innerhalb von wenigen Tagen bei über 5.000 Personen Abstriche durchzuführen und für die eigene Sicherheit zu sorgen, teilte die Bundeswehr auf ihrer offiziellen Seite mit.

​Der massive Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies trifft die Menschen in den westfälischen Kreisen Gütersloh und Warendorf hart.

Kurz vor Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen schränken die NRW-Behörden den Alltag von mehr als 640.000 Einwohnern in der Region um die größte deutsche Fleischfabrik erheblich ein.

Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wollen Touristen aus Corona-Hotspots nicht mehr im Land übernachten lassen.In Gütersloh standen am Dienstag zahlreiche Menschen an einem neu eingerichteten Test-Zentrum an - auch um sich für Kontrollen in den Urlaubsregionen zu wappnen.

Neue Corona-Infektionen und weitere Todesfälle in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt insgesamt 191.449 Infektionen (Stand: 24.06.2020, 00:00 Uhr) mit dem Coronavirus in Deutschland, das ist ein Plus von 587 zum Vortag. Weitere 19 Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt sind damit bislang 8914 Menschen an dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 176.300 Menschen, rund 600 mehr als am Vortag.

Insgesamt wurden in NRW 41.678 Fälle bestätigt, 260 mehr als am Vortag. Es gibt 1668 Todesfälle in diesem Bundesland. Das ist ein Plus von 3 Fällen im Vergleich zum Vortag. Rund 37.300 Personen gelten dort als genesen, etwa 100 mehr als am Vortag.

iv/ai/ae