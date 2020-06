Unbekannte legen Feuer unter Autos von Mitarbeitern der Fleischfabrik Tönnies

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag im Kreis Warendorf versucht, zwei von Mitarbeitern des von Corona betroffenen Schlachtbetriebs Tönnies genutzte Autos anzuzünden. Die Fahrzeuge mit rumänischen Kennzeichen waren zur Tatzeit am späten Montagabend in Beckum abgestellt, wie die Polizei am Mittwoch in Bielefeld mitteilte.