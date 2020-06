Starkes Erdbeben erschüttert Japan

Das Erdbeben ereignete sich demnach am Donnerstag um 04:47 Uhr (Ortszeit) im Osten der Präfektur Chiba.

Der Bebenherd befand sich in einer Tiefe von 30 Kilometern. Es gibt keine Tsunami-Warnung. Die Maximalkraft der Erdbebenstöße erreichte nach der siebenstufigen JMA-Skala den Wert fünf.

Derzeit gibt es keine Informationen über mögliche Opfer und Zerstörungen.

Die Präfektur Chiba ist eine der Präfekturen Japans, die in der Region Kantō am Südostrand der Insel Honshū liegt. Sitz der Präfekturverwaltung ist die gleichnamige Stadt Chiba. Sie grenzt im Norden an die Präfektur Ibaraki und im Westen an die Präfekturen Tokio und Saitama.

ak/ae