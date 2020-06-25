Kapuzineraffe erblickt in Moskauer Zoo Licht der Welt – Foto

Das Jungtier wurde Anfang Februar geboren. Mittlerweile ist es bereits ein wenig gewachsen, ernährt sich bislang aber ausschließlich von Muttermilch. Die meiste Zeit verbringt der Affe auf dem Rücken seiner Mutter.
Das Geschlecht des Braunen Kapuzineraffen (Cebus nigrivittatus [olivaceus]; Weeper capuchin) ist bislang nicht zu bestimmen, weil die Mutter das Junge ständig bei sich behält.
„Aber in einiger Zeit, wenn das Affenjunge selbständiger wird, können wir das Geschlecht des Jungtieres feststellen und ihm einen Namen geben“, heißt es im Instagram-Account des Moskauer Zoos.
Derzeit leben neun Braune Kapuzineraffen im Zoo.
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ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ КАПУЦИНОВ 🐵 Друзья! У нас родился детеныш капуцина плаксы. Нет, нет, он не капризный и совсем не плачет. Приматов назвали так из-за специфического крика, похожего на плач ребёнка. Малыш капуцина родился в начале февраля. Сейчас он уже подрос, но по-прежнему питается грудным молоком и большую часть времени передвигается на маме. 💞 Пока пол не удается определить, так как заботливая мама – самка Нори – редко отпускает его от себя. Но когда малыш станет более самостоятельным, мы сможем установить пол детеныша и дать ему имя. ☝🏻 До дерева подвезёте? Иногда малыш отбегает от матери, пробует взрослую еду, осматривает вольер и залезает на спину к братьям и сестрам. У капуцинов такое происходит часто. Братья и сестры ухаживают за младшими, а те используют их как средство передвижения. 🚀 Большое семейство Сейчас у нас 9 капуцинов: самец и две самки, остальные – их детеныши. Наша мама – младшая самочка, она немного застенчивая. Старшая Смолли, несмотря на почтенный возраст (чуть больше 20 лет), диктует всему семейству свои правила. Ее детеныши тоже находятся на более высокой ступени обезьяньей иерархии: первые подходят к киперам и берут еду. Среди любимых лакомств – орехи, перепелиные яйца и саранча. Но кроме этого они едят фрукты и овощи, любят курицу. 🌰 Отец – самец Матрос – глава семейства. 15 лет назад он родился у нас, но его семья не очень ладила с другой группой капуцинов, поэтому приматов перевезли в Екатеринбург. А через несколько лет Матрос к нам вернулся. 🎉 Крылья, ноги…главное – хвост! Капуцины плаксы – цепкохвостые обезьяны, у них полухватательный хвост, которым они дополнительно придерживаются. Этот вид считается интеллектуально развитым: они используют предметы, чтобы расколоть или достать еду. 🐒 Капуцин плакса включен в Международную красную книгу. Детеныши, которые рождаются у нас, отправляются в другие зоопарки. Это помогает сохранить редкий вид, численность которого в природе постоянно сокращается. 🙏🏻 Фото: Анна Орлова
Braune Kapuzineraffenheißt es auf der Webseite des Moskauer Zoos.
Die Tiere sind im nordöstlichen Südamerika beheimatet. Ihr Verbreitungsgebiet liegt in Venezuela östlich des Einzugsbereiches des Maracaibo-Sees, in Guyana, Surinam, Französisch-Guayana und im Nordosten Brasiliens nördlich des Amazonas.
Die Brauen Kapuzineraffen stehen auf der Roten Liste gefährdeter Arten.
ak/ae
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