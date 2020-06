Corona in Australien: Regierung schickt rund tausend Soldaten nach Melbourne

Nach einem deutlichen Anstieg von Corona-Neuinfektionen in Melbourne schickt die australische Regierung rund tausend Soldaten in die Millionenmetropole. Laut Verteidigungsministerin Linda Reynolds sollen 850 von ihnen kontrollieren, ob aus dem Ausland Einreisende die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne einhalten.

Weitere 200 Soldaten sollen Coronavirus-Testeinrichtungen logistisch und medizinisch unterstützen, sagte Reynolds nach Angaben des Online-Magazins Dtoday.

Eine deutliche Zunahme der Coronavirus-Neuinfektionen im Bundesstaat Victoria hat in Australien große Besorgnis hervorgerufen. Die meisten Ansteckungen traten in der Regionalhauptstadt Melbourne auf. Die Behörden in Victoria verzeichneten in den vergangenen Tagen knapp 150 neue Infektionsfälle, berichtet das Magazin unter Berufung auf die Agentur AFP.

Viele der Neuinfektionen in Melbourne - der nach Sydney zweitgrößten Stadt des Landes - stehen offenbar im Zusammenhang mit einem Hotel, in dem aus dem Ausland zurückgekehrte Australier unter Quarantäne gestellt waren. Auch ein Bekleidungsgeschäft im Norden der Stadt zählt zu den neuen Infektionsherden.

Die australischen Streitkräfte sind bereits jetzt im Kampf gegen die Pandemie im Einsatz. So bewachen Soldaten etwa die Grenzen von Bundesstaaten, die für Besucher von außerhalb geschlossen sind. Auch unterstützt das Militär Gesundheits- und Notdienste. Einen solch massiven Corona-Einsatz der Armee in einer australischen Großstadt wie die jetzt für Melbourne angekündigte Entsendung gab es bisher aber noch nicht.

Australien ist durch rigorose Maßnahmen bislang relativ glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Die Restriktionen wurden aber in verschiedenen Landesteilen bereits gelockert. Die Behörden in Victoria hatten ursprünglich geplant, die Beschränkungen für die Gästezahlen in Restaurants oder Cafés abzumildern. Dies wurde jedoch wegen des Anstiegs bei den Neuinfektionen verschoben. Für Versammlungen im privaten Rahmen wurden bereits aufgehobene Regeln wieder eingeführt.

In Australien wurden bis Donnerstag nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO 7.521 Coronavirus-Infektionsfälle und 103 Todesfälle verzeichnet. Einige Regionen des Landes gelten als Coronavirus-frei.

