Berliner Polizei sucht Mann nach versuchter Entführung eines Babys

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am 4. Januar in der Bäckerei „Schrippenschuster“ an der Raumerstraße 9 am Helmholtzplatz.

Ein etwa 55 Jahre alter Mann soll den Kinderwagen mit dem sich darin befindenden einjährigen Mädchen aus dem Geschäft geschoben haben, während die 38-jährige Mutter ihre Bestellung aufgab.

Die Mutter sei ihm hinterhergerannt und habe ihn auf der Straße gestoppt. Der Mann, der eine Wollmütze trug und Hochdeutsch mit leichtem Berliner Dialekt gesprochen haben soll, sei daraufhin unerkannt geflohen. Das Kind blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Wegen Kindesentführung von Deutschland gesuchter Mann auf Mallorca gefasst

Anfang Juni hatte die Polizei auf Mallorca einen deutschen Bürger inhaftiert, der im Jahr 2016 seinen Sohn auf die spanische Insel mitbrachte. Dies geht aus einem am Samstag veröffentlichten Bericht der Polizeieinheit Guardia Civil in Palma hervor.

Nach Polizeiangaben hat die Mutter das Sorgerecht für das Kind. Der Mann werde demnach beschuldigt, den Sohn gegen den Willen der Mutter entführt und auf die Insel Mallorca gebracht zu haben. Das Kind ist in einem Aufnahmezentrum für Minderjährige, bis die deutschen Behörden beschließen, wann und wie das Kind und die Mutter wieder zusammengeführt werden sollen.

ns/ae