Werkstatt zur Herstellung von Raketenanlagen im Irak entdeckt – 13 Menschen festgenommen

„Die Sicherheitskräfte haben (...) südlich von Bagdad einen Raketenwerfer gefunden“, sagte eine Sicherheitsquelle gegenüber dem Sender.

Ihm zufolge wurden 13 Personen, die in der Werkstatt arbeiteten, festgenommen.

Die „grüne Zone“ der irakischen Hauptstadt, in der sich Regierungsbüros, Botschaften sowie der internationale, an einen Militärflugplatz angrenzende Flughafen Bagdad befinden, werden regelmäßig zum Ziel von Angriffen improvisierter Trägerraketen. Die Vorfälle führen in der Regel zu keinen Todesfällen in der Bevölkerung und verursachen keinen nennenswerten Schaden.

Am Montag wurde der internationale Flughafen von Bagdad einem Raketenbeschuss ausgesetzt, dabei wurde niemand verletzt.

sm/ae