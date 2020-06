Über 100 Menschen durch Blitzschläge in Indien getötet

In den indischen Bundesstaaten Bihar und Uttar Pradesh haben nach Angaben des Katastrophenschutzamtes Blitze in den vergangenen zwei Tagen 110 Menschenleben gefordert.

Zuvor war berichtet worden, dass die Zahl der Todesopfer durch Blitzeinschläge im Bundesstaat Bihar auf 83 gestiegen ist. Die Behörden von Uttar Pradesh gaben bekannt, dass am Donnerstag 24 Menschen durch Blitzschläge getötet wurden. Drei weitere seien am Mittwoch ums Leben gekommen.

Zudem seien 32 Menschen bei Blitzeinschlägen verletzt worden, darunter 20 Menschen in Bihar und zwölf in Uttar Pradesh. Sie seien alle mit Verbrennungen in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Premierminister Narendra Modi sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

„Es liegen tragische Nachrichten über den Tod mehrerer Menschen in einigen Bezirken von Uttar Pradesh und Bihar vor, die durch heftige Regenfälle und Blitzschläge ums Leben gekommen sind. Die Regierungen der Bundesstaaten leisten umgehend Nothilfe“, schrieb er auf Twitter.

Die Behörden der beiden Bundesstaaten versprachen, Finanzhilfen im Wert von 400.000 indischen Rupien an die Angehörigen der Todesopfer auszuzahlen, und forderten die Bevölkerung auf, bei schlechtem Wetter so lange wie möglich zu Hause zu bleiben.

Inzwischen prognostizierten Meteorologen anhaltende Regenfälle in Uttar Pradesh. Heftige Gewitter sollen in den nächsten Tagen über alle Teile des Bundesstaates ziehen. In den nördlichen Gebieten an der Grenze zu Nepal, in denen es häufig zu Überschwemmungen kommt, sei mit „starken und sehr starken Regenfällen“ zu rechnen.

