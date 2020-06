Erdbeben der Stärke 5,5 in West-Türkei

Ein Erdbeben der Stärke 5,5 hat sich am Freitagvormittag in der westtürkischen Provinz Manisa ereignet. Nach Angaben des türkischen Katastrophenschutzes lag das Epizentrum in der Nähe von Saruhanli in mehr als vier Kilometern Tiefe. Erst am Vortag hatte im Osten des Landes die Erde gebebt.