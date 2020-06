Versehentlicher Boeing-Abschuss durch Teheran: Frankreich wird Flugschreiber auswerten

Wie die Luftsicherheitsbehörde am Freitag via Twitter mitteilte, hat der Iran BEA um technische Unterstützung gebeten.

⚠️Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia du 08/01/20 / l'Iran a demandé l'assistance technique du @BEA_Aero sur les CVR & FDR (opérations de réparation / déchargement des données) / les travaux devraient débuter le 20 juillet au @BEA_Aero / Enquête de sécurité dirigée par l'Iran. pic.twitter.com/ML53QyG3dV — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) June 26, 2020

​Der Iran hatte bereits zuvor mitgeteilt, dass die Flugschreiber Frankreich zum Auslesen übergeben würden.

Versehentlicher Abschuss von Boeing

Die ukrainische Boeing 737-800 mit 176 Menschen an Bord war am 8. Januar irrtümlich von iranischen Streitkräften kurz nach dem Start in Teheran abgeschossen worden. Niemand überlebte. Neben Iranern waren Bürger aus sechs weiteren Staaten an Bord: aus Afghanistan, Großbritannien, Deutschland, Kanada, der Ukraine und Schweden.

Der Iran hatte zunächst den Abschuss bestritten, aber nach drei Tagen eingestanden, die ukrainische Maschine irrtümlich zum Absturz gebracht zu haben. Das iranische Militär, das mitten in einer militärischen Konfrontation mit den USA in voller Alarmbereitschaft gewesen sei, habe das Passagierflugzeug für einen Marschflugkörper gehalten, hieß es aus Teheran.

Dass die iranische Führung zunächst mehrere Tage lang den Abschuss der Maschine geleugnet hatte, führte zu Protesten im Land. Die Demonstranten forderten eine Bestrafung der Verantwortlichen, einige sogar den Rücktritt der iranischen Führung. Präsident Hassan Ruhani versprach daraufhin eine gründliche und lückenlose Aufklärung der Abschussumstände durch ein Sondergericht und verschiedene Expertenteams.

ns/gs/dpa