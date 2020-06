Tankwärtin rastet nach Jobverlust aus – Zehn Verletzte an Tankstelle

Nach dem Jobverlust an einer Tankstelle in Sindelfingen (Baden-Württemberg) ist eine 31-Jährige mit einer Freundin in die Station zurückgekehrt und hat dort Krach geschlagen. Sie bespuckte die Leiterin und deren kleinen Sohn. Ihre Freundin versprühte Pfefferspray im Lagerraum. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden zehn Personen verletzt.