Sexualstraftäter flieht aus LVR-Klinik in Düren – Polizei auf der Suche

Der Mann, der sich seit 1997 in dem psychiatrischen Krankenhaus in Düren befindet, war zuvor wegen versuchter Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Zudem hatte das Gericht beschlossen, den Täter in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen, wobei diese den Verurteilten erst wieder freilassen dürfe, wenn der Patient keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellt.

Allerdings können die Ärzte nach ihren eigenen Worten diese Gefahr „nicht in Gänze ausschließen“.

Derzeit sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Ausbrecher.

