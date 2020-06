Vierbeiniger Retter: Kater in Japan nach Rettungseinsatz mit Dankesurkunde belohnt

Demnach hätte ein älterer Bürger an einem Bewässerungskanal bemerkt, wie eine Katze stur in eine bestimmte Richtung schaute. Der Japaner wurde dadurch neugierig und schaute nach. Zu seiner Überraschung entdeckte er dort einen leblos am Boden liegenden Mann. Danach halfen vier andere Bürger, den Verunglückten herauszuholen. Bei seinem Sturz hätte der Mann Schürfwunden davongetragen, so der „NHK“.

Nach der erfolgreichen Rettungsaktion verliehen die Stadtbehörden dem Kater sowie den anderen Helfern eine Dankesurkunde.

ac/mt/dpa