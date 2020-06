Aus 200 Metern Höhe: Brasilianischer Fußballer überlebt den Sturz – Medien

Der Mittelfeldspieler des brasilianischen Fußballklubs „Cruzeiro“, Henrique, ist mit seinem Auto, einem „Land Rover“, von einer 200 Meter hohen Klippe gestürzt und hat dabei überlebt. Dies hat die Zeitung „Globo Esporte“ am Samstag berichtet.

Der Vorfall habe sich in der Nähe des Nationalparks „Rola Moça“ in der Metropolregion Belo Horizonte ereignet, hieß es. An der Rettungsaktion seien vier Feuerwehrautos und 16 Menschen beteiligt gewesen.

Der Fußballer sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo bei ihm keine ernsthaften Verletzungen diagnostiziert worden seien. Henrique sei bei Bewusstsein und habe nur geringfügige Abschürfungen erlitten, so die Zeitung weiter.

Zum Zeitpunkt der Rettung sei er „desorientiert und verwirrt“ gewesen und habe daher keine näheren Angaben über den Unfall machen können.

In der vergangenen Saison nahm Henrique in der brasilianischen Série A an 33 Spielen für „Cruzeiro“ teil. Dabei spielte er keine Pässe.

