USA: Mann in Jefferson Square Park in Louisville erschossen

Am späten Samstagabend ist es in Louisville, US-Bundesstaat Kentucky, zu einer Schießerei gekommen. Ein Mann wurde dabei getötet, eine weitere Person verletzt. Dies ist einer Mitteilung der örtlichen Polizeibehörde zu entnehmen.

Die Schießerei erfolgte im Jefferson Square Park, der zu einem Protestzentrum geworden ist – dies wegen der Tötung einer Afroamerikanerin in ihrer Wohnung durch die Polizei im März.

Nach Angaben der Polizei seien die ersten Meldungen über die Schüsse im Park gegen 21:00 Uhr (Ortszeit) eingegangen. Die Polizei habe den Park gesperrt. Die Mordkommission habe ihre Arbeit begonnen.

Details wurden nicht angegeben.

Der Bürgermeister von Louisville, Greg Fischer, schrieb auf seinem Twitter: „Es ist eine Tragödie, dass dieses Gebiet des friedlichen Protests nun ein Tatort ist.“

Der Park war seit März ein Zentrum für Proteste gegen die Tötung von Breonna Taylor geworden. Die 26 Jahre alte Notfallsanitäterin wurde am 13. März in ihrer Wohnung erschossen, nachdem Drogenermittler in die Wohnung eingedrungen waren, um sie zu verhaften.

