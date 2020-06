Nach Schüssen an Walmart-Lager in USA: Ex-Mitarbeiter verdächtigt – Medien

Der Schießverdächtige, der an einem Walmart-Verteilerzentrum in der kalifornischen Stadt Red Bluff am Samstag (Ortszeit) bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet wurde, ist letztes Jahr aus dem Zentrum entlassen worden. Dies berichtet die Zeitung „Redding Record Searchlight“ unter Verweis auf das Büro des Sheriffs am Sonntag.