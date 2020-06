Gasexplosion in Wohnhaus im Nordosten Moskaus – Videoы

Im Nordosten der russischen Hauptstadt Moskau ist es am Montag zu einer Gasexplosion in einem Wohnhaus gekommen. Im Netz tauchten bereits erste Aufnahmen des Geschehens auf.

Zum Zwischenfall kam es in einem Wohnhaus №3 in der Straße Uliza Prochodtschikow.

Laut vorläufigen Angaben hätte in einer Wohnung in der dritten Etage das Gasluftgemisch detonieren können. Vier Wohnungen sollen dadurch in Brand geraten sein. Insgesamt sechs Menschen seien evakuiert worden.

Im Netz sind die ersten Aufnahmen vor Ort zu finden, die die Folgen der Explosion und des Brandes zeigen:

В Москве на Проходчиков сейчас так. По предварительным данным, там произошел взрыв газа pic.twitter.com/BadgqAifPm — Телеканал 360° (@360tv) June 29, 2020

⚡️Пожар в Москве на улице Проходчиков. Горят четыре квартиры и четырёх человек уже передали медикам.



Сообщается, что перед пожаром был слышен взрыв. pic.twitter.com/WBrqFI3MZ3 — TVC News (@tvcplus) June 29, 2020

В жилом доме на улице Проходчиков в Москве произошло взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования. pic.twitter.com/UPSk8Tpuzf — Коммерсантъ (@kommersant) June 29, 2020

Laut dem russischen Zivilschutzministerium wurde das Feuer um 14:03 Uhr auf einer Gesamtfläche von 150 Quadratmetern lokalisiert. Der jüngsten Meldung zufolge ist der Brand inzwischen gelöscht. Es sei ein Todesopfer zu beklagen. Laut offiziellen Angaben wurden sieben Menschen verletzt.

