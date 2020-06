1943 und 1972 abgestürzt: Wrackteile sowjetischer Flugzeuge im Fernen Osten entdeckt – Fotos

„Der Absturzort eines sowjetischen Bombenflugzeuges SB, das 1943 verunglückt war, wurde während einer komplizierten Suchaufklärung in der schwer passierbaren Moorgegend nahe dem Bolonsee in der Region Chabarowsk bestimmt“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Laut Archivangaben stürzte das Flugzeug wegen einer Kollision mit einem Flugzeug des gleichen Typs ab, dessen Absturzort schon früher bekannt war.

Alle drei Besatzungsmitglieder der gefundenen Maschine sind demnach tot. Vor Ort wurden auch Elemente des Fallschirmsystems und der Kleidung von Piloten gefunden. An der Stelle wurde eine Erinnerungstafel aufgestellt.

Zweiter Absturzort

Im Bezirk Olginski in der Region Primorje wurde ein Frontbomber vom Typ Il-28R gefunden. Laut vorläufigen Angaben ereignete sich die Katastrophe im Jahre 1972. Derzeit werden genaue Angaben zur Crew und Absturzumständen geklärt.

„AviaPoisk“

Die Vereinigung beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit der Suche nach toten und vermissten Militärpiloten im Fernen Osten. Gefunden wurden bereits Wrackteile von Dutzenden Maschinen; die meisten davon waren im Dienst der Fliegerkräfte der Pazifikflotte.

ak/sb/sna