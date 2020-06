Koalas im Südosten Australiens vom Aussterben bis 2050 bedroht

Koalas im australischen Bundesstaat New South Wales können bis zum Jahr 2050 aussterben, falls man keine dringenden Maßnahmen zum Schutz ihres Lebensraums trifft. Dies geht aus dem Bericht der oberen Kammer des Parlaments von New South Wales hervor.

Die Abgeordneten des Parlaments des australischen Bundesstaates New South Wales hatten eine Untersuchung durchgeführt, die ergab, dass Koalas in New South Wales vom Aussterben bedroht sind.

„Schon vor den verheerenden Waldbränden war klar, dass Koalas in New South Wales, die vom Aussterben bedroht gewesen waren, in Not waren“, hieß es im Bericht des Parlaments.

Laut dem Bericht sei der Koalabestand aufgrund zahlreicher Ursachen zurückgegangen. Dazu zählen die Räumung von Flächen für landwirtschaftliche Zwecke, Bauarbeiten, Holzbeschaffung, sowie der Klimawandel. Zudem hätte es im Bundesstaat öfters Dürren gegeben. Die Abgeordneten stellten auch fest, dass die offiziellen Daten, wonach es in New South Wales 36.000 Koalas gebe, schon veraltet seien. Auch die Waldbrände von 2019-2020 hätten zum Tod von mehr als 5.000 Koalabären geführt.

„Es fiel uns sehr schwer, zum Schluss zu kommen, dass alle Koalas in New South Wales bis zum Jahr 2050 aussterben werden, falls sich der Staat damit nicht befassen wird“, hieß es im Bericht.

Die parlamentarische Kommission, die sich mit dem Problem befasste, betonte, dass die derzeitigen Gesetze zum Schutz von Koalas und ihrem Lebensraum „inakzeptabel“ seien. So schlugen die Abgeordneten vor, den Schutz von Tieren bei der Stadtplanung zu berücksichtigen, die Abholzung der Urwälder zu verbieten sowie ein Naturschutzgebiet zu schaffen, wo Koalas leben könnten.

Verheerende Brände

In Australien kamen infolge der Waldbrände, die im September 2019 ausgebrochen waren, mehr als eine Milliarde Tiere ums Leben. Zudem vernichteten die Flammen mehr als 12 Millionen Hektar Land, das entspricht etwa einem Drittel der Fläche von Deutschland.

