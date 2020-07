171,6 Milliarden USD: Der reichste Mann der Welt übertrifft sich selbst

Die Amazon-Aktien stiegen am Mittwoch um 4,4 Prozent auf den Rekordwert von 2878,7 US-Dollar. Dadurch vergrößerte sich das Vermögen von Bezos auf 171,6 Milliarden US-Dollar und übertraf den am 4. September 2018 aufgestellten Rekord von 167,7 Milliarden US-Dollar.

Bemerkenswert ist, dass Bezos der reichste Mann der Welt bleibt, obwohl er bei der Scheidung im Vorjahr seiner Ex-Frau ein Aktienpaket im Wert von 34 Milliarden Euro überließ. Sie ist nun die zweitreichste Frau der Welt.

Amazon

Amazon ist einer der größten Online-Retailer der Welt. Das Unternehmen ist nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada, China, Brasilien, Japan und in den Ländern Europas tätig. Der Internet-Shop Amazon.com wurde im Juli 1995 gestartet. Nach dem Stand zum Ende 2019 waren 798.000 Menschen im Unternehmen tätig.

sm/ae