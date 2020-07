Flüchtlinge in syrischen Lagern leiden unter Hunger und Trinkwassermangel

Flüchtlinge aus verschiedenen Provinzen Syriens, die derzeit in Lagern im Norden der Provinz Aleppo untergebracht sind, fordern die Öffnung eines humanitären Korridors in der Nähe der Stadt Tadef, um in die von der Regierung in Damaskus kontrollierten Gebiete gelangen zu können. Dies berichtet ein Sputnik-Reporter vor Ort.