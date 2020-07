Herr, Sklave und Schwarze Liste: Twitter entfernt umstrittene Begriffe

„Inklusive Sprache spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung des Umfelds, in dem wir uns befinden. Die Sprache, die wir in unseren Codes auf Twitter verwenden, spiegelt nicht unsere Werte als Unternehmen wider und repräsentiert nicht die Menschen, für die wir arbeiten. Wir wollen das ändern“, heißt es in einer Erklärung.

Der Begriff „Schwarze Liste“ werde durch eine „Liste der Ablehnungen“ ersetzt, das Wort „Herr“ werde in „Anführer“ geändert und anstelle des Begriffs „Sklave“ werde nun „Anhänger“ angeführt.

Dies bezieht sich auf ein Interaktionsmodell bei der Programmierung eines Hauptgeräts (oder Hauprozesses) – auf Englisch klingt es wie „Master“ – das eine unidirektionale Steuerung eines Untergebenen (auf Englisch: „Slave“) ermöglicht.

„Hier geht es nicht nur um englische Begriffe oder Codes. Wörter sind auch wichtig für unsere Besprechungen, unsere Gespräche und die von uns erstellten Dokumente. Wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, aber wir bemühen uns, das zu tun, was wir tun müssen“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben des Unternehmens werden auch Wörter wie „weiße Liste“, „Leistungsprüfung“, „fiktive Bedeutung“ sowie Pronomen, die das Geschlecht angeben, entfernt.

Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nach Polizeigewalt protestieren weltweit hunderttausende Menschen unter dem Motto „Black Lives Matter“ (dt: Schwarze Leben zählen). Die Ausschreitungen richten sich gegen Polizeigewalt, rassistisch motivierte Übergriffe und die anhaltende Diskriminierung von Schwarzen.

sm/ae