Elf Verletzte bei Zugunglück in Schweizer Tunnel

Beim Zusammenstoß zweier Züge in einem Tunnel im Schweizer Kanton Wallis sind am Freitag elf Menschen leicht verletzt worden.

Wie die Matterhorn Gotthard-Bahn via Twitter mitteilte, ereignete sich der Unfall am Vormittag, als ein Autozug mit 15 Fahrzeugen in dem Tunnel in der Nähe von Oberwald einen Regionalzug rammte.

Streckenunterbruch Die Strecke zwischen Realp und Oberwald ist unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse zwischen Realp und Oberwald. Dadurch verlängert sich die Reisezeit zwischen Brig und Andermatt um ca. 60 Minuten. — Matterhorn Gotthard Bahn (@mgbahn) July 3, 2020

​In dem Regionalzug hätten sich 30 Reisende befunden. Die meisten Verletzten seien vor Ort behandelt worden. Einer sei in ein Krankenhaus geflogen worden. Nach Angaben der Polizei war diese Person ebenfalls nicht lebensgefährlich verletzt. Der Autozug war bei dem Unfall in starke Schräglage geraten, kippte aber nicht um.

Der Betrieb der Matterhorn Gotthard-Bahn auf der Strecke zwischen Ulrichen und Realp ist vorerst unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

Die Ursache für den Zusammenstoß ist zunächst unklar. Der Unfall geschah im Bereich einer Weiche.

