Staatlicher TV-Sender in Aleppo ist wieder in Betrieb

„Diese Sendung heißt ‚Von Aleppo aus‘. Wir berichten über die reale Sachlage, über das, was in der Stadt passiert und was hier vor sich geht. Und natürlich reden wir über Sport. Hier gibt es viele syrische Top-Teams. Hier haben alle Fußball einfach gern“, so Obeid.

Jetzt, wo die Stadt wieder aufgebaut werde, könne jenen Themen viel Zeit gewidmet werden, für die sich die Bewohner interessieren. Da sei nicht immer so gewesen. Viele Reporter des TV-Senders seien während des Krieges mehrmals an der Frontlinie gewesen und hätten über Kampfhandlungen berichtet.

„Wir waren in allen Konfliktherden. Ich erinnere mich daran, wie wir 27 Tage lang in einem humanitären Korridor verbracht und Leute getroffen haben, die ihr Leben riskiert und versucht haben, aus von Extremisten besetzten Territorien zu fliehen, weil diese sie nicht gehen lassen haben. Wir sind mehrmals unter Beschuss geraten, haben aber keine Angst gehabt und den Mut nicht verloren“, sagte Foadez Merli, der jetzt als Moderator tätig ist.

Fernsehzentrum von Aleppo

Das Fernsehzentrum von Aleppo selbst wurde von Terroristen eingenommen, die es für die Verbreitung radikaler Ideen sowie als Munitionsdepot genutzt hatten. Einige Räume sind nach wie vor vermint.

Bewaffneter Konflikt in Syrien

„Unsere Pflicht ist es, das reale Leben, die Geschichten von Leuten, die jetzt hier wohnen, zu zeigen. Damit die Leute sehen können, wie ihre Verwandten leben. Viele Familien wurden ja während des Krieges über das ganze Land zerstreut“, sagte Saida al-Dschamal, die früher als Redakteurin in einer anderen Stadt tätig gewesen und dann nach Aleppo übersiedelt war, um der ganzen Welt über die Schrecken des Kriegs berichten zu können.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 war der Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (auch Daesh, IS)* in Syrien und im Irak verkündet worden. In einzelnen Gebieten dieser Länder werden die Säuberungen gegen die Milizen noch fortgesetzt. Aktuell rücken die politische Regelung, der Wiederaufbau Syriens und die Rückkehr der Flüchtlinge in den Vordergrund.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

