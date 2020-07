Betrunkener klettert auf Regensburger Dom für Selfies – und stürzt ab

In Bayern hat sich in der Nacht auf Samstag ein dramatischer Vorfall ereignet: Ein 28 Jahre alter Mann stürzte ab, als er auf das Baugerüst des Regensburger Doms in Bayern, bis auf Höhe des Dachs kletterte kletterte, um offenbar ein Selfie zu machen. Um den Mann zu retten, wurden die Notdienste alarmiert.