Mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte bei Schießerei im Nachtclub in South Carolina

Mindestens 12 Menschen sind nach Angaben des TV-Senders CNN durch Schüsse in einem Nachtclub in der Stadt Greenville, US-Bundesstaat South Carolina, verletzt worden. Zudem sollen zwei Menschen getötet worden sein.

Wie CNN unter Berufung auf das Polizeidepartement von Greenville berichtete, hatte sich die Schießerei im Nachtclub „Lavish Lounge“ in der Nacht auf Sonntag ereignet. Dabei hatten 12 Menschen Verletzungen erlitten und wurden daraufhin ins Krankenhaus gebracht.

Der lokale TV-Sender „WYFF News“ berichtete, dass bei der Schießerei auch zwei Menschen ums Leben gekommen seien.

Laut dem Sheriff von Greenville, County Hobart Lewis, hätte es im Nachtclub an Menschen gewimmelt, die zu einem Rap-Konzert gekommen seien, als die Schießerei begann. Lewis zufolge hat die Polizei bereits die Ermittlungen aufgenommen und will unter anderem herausfinden, ob die Musiker mit diesem Vorfall etwas zu tun haben. Allerdings sei im Zusammenhang mit der Schießerei noch niemand festgenommen worden, so Lewis.

