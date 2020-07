Junggesellenabschied mit tragischem Ende: Mann ertrinkt in der Donau

Bei einem Junggesellenabschied ist ein 30-Jähriger in der Donau in Baden-Württemberg ertrunken. Wie die Polizei am Sonntag meldete, hatten sich zehn Männer und Frauen am Samstagvormittag in Obermarchtal zu einer Bootstour aufgemacht. Die Gruppe machte an mehreren Stationen Zwischenstopps und trank „nicht unerhebliche Mengen Alkohol“, hieß es.