Zwei US-Flugzeugträger halten Manöver im Südchinesischen Meer ab

Der strategische Bomber Boeing B-52 Stratofortress hat ebenfalls an den Übungen teilgenommen.

Das US-Militär hat traditionell berichtet, dass die Übungen das Engagement der USA für Stabilität in der indopazifischen Region demonstrieren sollen.

Zuvor hatte China angekündigt, am 1. und 5. Juli Militärübungen auf den Paracel-Inseln im Südchinesischen Meer durchführen zu wollen. Die von Peking kontrollierten Inseln sind ein umstrittenes Gebiet zwischen China, Taiwan und Vietnam.

Nach Angaben der Siebten Flotte der US-Marine sollen die Flugzeugträger im Philippinischen Meer durchgeführt haben, bevor sie im Südchinesischen Meer eingesetzt wurden. Operationen dieser Streitkräfte im Pazifik seien für die amerikanische Marine an sich selten, sie würden etwa alle vier Jahre stattfinden. Das letzte Mal sei es im Jahr 2018 passiert.

Am Donnerstag äußerte das Pentagon seine Besorgnis über die Übungen Chinas. Dem Pentagon zufolge ist die Durchführung von Militärübungen in der umstrittenen Region des Südchinesischen Meeres „kontraproduktiv in Bezug auf die Anstrengungen, Spannungen in dieser Region abzubauen und Stabilität zu gewährleisten“.

In den letzten Monaten wurden die Beziehungen zwischen den USA und China aus einer Reihe von Gründen erhitzt: Handelsbeziehungen, die Situation in Hongkong, die Situation mit den Rechten nationaler Minderheiten in der VR China, die Coronavirus-Pandemie und die Weigerung der VR China, an Rüstungskontrollverhandlungen teilzunehmen. In all diesen Fragen hat Washington ernsthafte Vorwürfe gegen Peking erhoben.

ek/mt/sna