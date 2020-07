Unter EU-Schirmherrschaft: Serbien und Kosovo wollen Dialog wieder aufnehmen 

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Ministerpräsident Avdullah Hoti werden sich am kommenden Sonntag in Brüssel treffen, um an einem Dialog zur Normalisierung der Beziehungen unter der Schirmherrschaft der EU teilzunehmen. Dies gab ein Sprecher auf einer Pressekonferenz am Montag in Brüssel bekannt.