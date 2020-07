Kurz nach Wiederöffnung: Mehrere britische Pubs müssen wegen Corona-Fällen wieder schließen

Betroffen sind demnach mindestens drei Pubs in Burnham-on-Sea an der Südwestküste, in Batley im nördlichen England und in Alverstoke im Süden. Die Pubs seien gründlich gereinigt und die Mitarbeiter getestet worden, so die Betreiber in sozialen Medien.

Eine Kneipe teilte via Facebook mit, dass sie am Montag einen Anruf von einem Gast von Samstag bekommen habe, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

„Das ist nicht die Nachricht, die wir so bald schreiben wollten, aber The Lighthouse wird geschlossen, weil ein Gast positiv auf Covid-19 getestet wurde“, so ein weiterer betroffener Pub.

Die dritte Kneipe meldete: „Wir hatten einen Corona-Fall in der Kneipe, was bedeutet, dass sich einige von uns nun isolieren müssen.“

Wiederöffnung

Nach mehr als dreimonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie durften am vergangenen Samstag die beliebten Gaststätten im größten Landesteil Großbritanniens wieder öffnen. Es gelten strenge Auflagen, beispielsweise müssen Pub-Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen. Bestellungen dürfen nur am Tisch oder per App aufgenommen werden.

Coronavirus in Großbritannien

Die Coronavirus-Pandemie begann um den Jahreswechsel in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan. Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 kann die Lungenerkrankung Covid-19 auslösen, die vor allem bei älteren oder immungeschwächten Patienten tödlich verlaufen kann.

Nach neuestem Stand gab es laut der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore weltweit mehr als 11,6 Millionen Infizierte. Über 538.000 Menschen starben.

In Großbritannien wurden der Uni zufolge mehr als 287.000 Covid-19-Fälle festgestellt. Mindestens 44.000 Patienten starben an der neuartigen Krankheit.

ak/sb/dpa