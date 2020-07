Zwei tödliche Attacken in Afghanistan – Taliban übernehmen Verantwortung

In Afghanistan ist es am Mittwochmorgen zu zwei tödlichen Attacken gekommen. Dies berichten lokale Medien.

Ein Angriff ereignete sich in der Provinz Kandahar im Süden des Landes. Ziel war Medienberichten zufolge ein Polizeirevier. Dabei kamen mindestens drei Polizeibeamte ums Leben. Weitere 20 seien verletzt worden.

Zu einem weiteren Angriff kam es am Mittwochmorgen in der Provinz Ghazni. Der Bezirkspolizeichef Deh Yak und zwei weitere Sicherheitsbeamte sollen bei der Attackeworden sein.

Laut dem Sender „1TV“ übernahm die Taliban-Bewegung die Verantwortung für die beiden Anschläge.

Anti-Terror-Kampf in Afghanistan

In Afghanistan befindet sich die Regierung in einer Dauerauseinandersetzung mit der islamistischen Taliban-Bewegung, die umfangreiche ländliche Gebiete des Landes kontrolliert und manchmal auch Großstädte angreift. Außerdem baut die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS, Daesh)* in dem Land am Hindukusch ihren Einfluss aus. Die afghanischen Streit- und Sicherheitskräfte führen im Land Operationen zur Terrorismusbekämpfung durch.

* Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten.