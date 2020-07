Slowenien: Unbekannte zünden Holzstatue von Melania Trump an

In Slowenien haben Unbekannte eine hölzerne Statue von Amerikas First Lady Melania Trump unweit ihres Geburtsortes Sevnica in Brand gesteckt. Der Vorfall trug sich am 4. Juli zu, als die Vereinigten Staaten ihren Unabhängigkeitstag feierten, teilte der amerikanische Künstler Brad Downey der Agentur Reuters mit.