Erstmals seit 15 Jahren: Todesstrafe in USA wird auf Bundesebene vollstreckt

Ab dem 13. Juli sollen in den USA wieder Todesstrafen gegen Verbrecher auf Bundesebene vollzogen werden. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur „Associated Press“ unter Berufung auf Quellen im US-Justizministerium.

Demnach sollen drei Verurteilte im US-Bundesstaat Indiana ab nächster Woche wegen Kindesmordes die Giftspritze erhalten. Den Angehörigen der Hinzurichtenden und der Opfer werde gestattet sein, die Hinrichtung vor Ort zu verfolgen. Angesichts der Corona-Pandemie sollen dabei alle Sicherheitsmaßnahmen wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz eingehalten werden.

Das letzte Mal wurde das höchste Strafmaß auf Bundesebene im Jahr 2003 vollstreckt. Seither galt in den USA praktisch ein Moratorium für Todesstrafen, da es keine einheitliche Regelung bei der Ausführung von letalen Injektionen gab. Dessen ungeachtet wurde die Todesstrafe in eigenen US-Staaten dennoch vollzogen.

In einer einschlägigen Umfrage von 2018 hatten sich 60 Prozent der Amerikaner für die Todesstrafe ausgesprochen. Auch US-Präsident Donald Trump hatte Hinrichtungen trotz Widerstandes aus dem demokratischen Lager als probates Abschreckungsmittel bezeichnet und diesbezüglich auf neue Gesetze gedrängt. So könnten bestimmte Straftaten wie etwa Amokläufe oder Morde an Polizeibeamten verhindert werden.

Präparat für Giftspritze

Früheren Angaben zufolge soll für die Hinrichtung ein Medikament genutzt werden, das in drei Bundesstaaten (Georgia, Missouri, Texas) bereits eingesetzt wird. Eine Verabreichung in großen Mengen führt zum Tod durch Atemstillstand.

Die Anwendung des Präparats wurde unter anderem vom Obersten Gerichtshof der USA genehmigt. Seine Wirkung stimme mit der achten Änderung der US-Verfassung überein, welche die Anwendung übermäßiger Strafen, einschließlich der Todesstrafe, verbietet.

