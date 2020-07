Zwei US-Marinebasen in Okinawa wegen Corona-Ausbruch unter Quarantäne gestellt

Wie der Gouverneur der Präfektur Okinawa, Denny Tamaki, am Samstag mitteilte, waren vom 7. bis 11. Juli 61 US-Militärs positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

„Auf der Base Camp Hansen und auf dem Luftwaffenstützpunkt Futenma gilt eine Quarantäne. Das ist sehr bedauerlich. Ich muss starke Zweifel an den Maßnahmen, die das US-Kontingent zur Eindämmung des Virus ergreift, äußern“, zitiert die Agentur den Gouverneur.

Die Behörden von Okinawa sind laut Tamaki darüber informiert worden, dass US-Militärs am 4. Juli an den Feierlichkeiten anlässlich des Unabhängigkeitstags der USA an Stränden und in Unterhaltungsvierteln der Stadt teilgenommen hätten.

Wie der TV-Sender NHK unter Verweis auf eigene Quellen mitteilte, ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten US-Soldaten in Okinawa indes auf 148 gestiegen.

Am 10. Juli hat das Militärkommando der US-Marineinfanterie in Japan wegen der Gefahr einer Corona-Ausbreitung wieder Einschränkungen verhängt.

Demnach gilt ein Verbot für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Die US-Militärs dürfen auf dem Gelände der Militärbasen nur spezielle Taxis benutzen. Auch das Verlassen der Basen wird eingeschränkt.

