Iran veröffentlicht Bericht über Katastrophe mit ukrainischer Boeing

In einer auf der Webseite der Organisation veröffentlichten Pressemitteilung heißt es, dass am 8. Januar (in der Nacht hatte der Iran den Standort von US-Truppen im Irak getroffen) die Bereitschaft der Luftverteidigungssysteme „geändert“ wurde.

Das Militär teilte den zivilen Luftraumkontrollbehörden mit, dass nur Flugzeuge abfliegen dürften, die eine vom Militär erteilte Erlaubnis hätten.

Das ukrainische Flugzeug durchlief diese Verfahren: Um 5.53 Uhr Ortszeit sandte das Luftraum-Kontrollzentrum eine Anfrage um Starterlaubnis an das Koordinationszentrum des Luftverteidigungssystems.

„Einer der Luftverteidigungskomplexe von Teheran wurde verlegt, was zu einer Änderung der geografischen Position und der Richtung des Komplexes führte“, heißt es in dem Bericht.

Die Organisation behauptet, dass „aufgrund menschlicher Fehler“ weder die Daten neu konfiguriert, noch die „obligatorischen Aktionen nach der Verlegung“ erfüllt worden seien.

Der Luftverteidigungskomplex habe das Flugzeug daher als „Ziel, das sich vom Südwesten nach Teheran bewegt“ erkannt. In Wahrheit war das Flugzeug laut dem Bericht nordwestlich von Teheran und nicht vom Südwesten Richtung Teheran unterwegs.

Gleichzeitig heißt es in dem Bericht, dass es in Bezug auf das Ziel keinen Datenaustausch zwischen dem Luftverteidigungskomplex und dem Zentrum gab, was zu einer „anderen Ereigniskette“ führte, in der der Betreiber das Flugzeug als „feindliches Ziel“ identifizierte und ohne eine Antwort vom Koordinierungszentrum für Luftverteidigung die erste Rakete im Flugzeug startete, danach die zweite.

Versehentlicher Abschuss von Boeing

Die ukrainische Boeing 737-800 mit 176 Menschen an Bord war am 8. Januar irrtümlich von iranischen Streitkräften kurz nach dem Start in Teheran abgeschossen worden. Niemand überlebte. Neben Iranern waren Bürger aus sechs weiteren Staaten an Bord: aus Afghanistan, Großbritannien, Deutschland, Kanada, der Ukraine und Schweden.

Der Iran hatte zunächst den Abschuss bestritten, aber nach drei Tagen eingestanden, die ukrainische Maschine irrtümlich zum Absturz gebracht zu haben. Das iranische Militär, das mitten in einer militärischen Konfrontation mit den USA in voller Alarmbereitschaft gewesen sei, habe das Passagierflugzeug für einen Marschflugkörper gehalten, hieß es aus Teheran.

Dass die iranische Führung zunächst mehrere Tage lang den Abschuss der Maschine geleugnet hatte, führte zu Protesten im Land. Die Demonstranten forderten eine Bestrafung der Verantwortlichen, einige sogar den Rücktritt der iranischen Führung. Präsident Hassan Ruhani versprach daraufhin eine gründliche und lückenlose Aufklärung der Abschussumstände durch ein Sondergericht und verschiedene Expertenteams.

