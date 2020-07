Erdbeben der Stärke 5,1 in Nordostchina

Ein Erdbeben der Stärke 5,1 hat sich am Sonntag im Nordosten Chinas ereignet. Nach Angaben der nationalen Erdbebenwarte CENC lag das Epizentrum in der Provinz Hebei rund zehn Kilometer tief unter der Erde.

Der Erdstoß wurde demnach um 06.38 Uhr Ortszeit (00:38 MESZ) im Raum Tangshan registriert. Innerhalb der nächsten Stunde folgten zwei Nachbeben der Stärke 2,2 bzw. 2.

Ob dadurch Menschen verletzt wurden oder Sachschaden entstand, ist noch unklar. Laut Seismologen hatte die Erde in der Provinz Hebei zuletzt im Juli 2006 mit vergleichbarer Stärke gebebt.

Nach Informationen der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua war das heutige Beben auch in der Hauptstadt Peking zu spüren. In die betroffene Region sei die Feuerwehr entsandt worden. Im Jahr 1976 waren bei einem schweren Erdbeben mit Stärke 7,8 in Tangshan laut Xinhua mehr als 240.000 Menschen ums Leben gekommen.

