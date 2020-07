Auf Touristen aus diesen Ländern könnten Italiener diesen Sommer verzichten – Umfrage

Fast zwei Drittel der Italiener (mehr als 61 Prozent) wollen keine US-amerikanischen Touristen in diesem Sommer in ihrem Land. Das teilte das Portal The Local unter Verweis auf eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov mit.

Demnach sprachen sich 57 Prozent der Befragten gegen die Rückkehr von chinesischen Touristen und 44 Prozent gegen einen Aufenthalt von britischen Touristen aus.

Laut dem Portal ist dieselbe Tendenz in Frankreich, Spanien, Deutschland, Dänemark, Norwegen und Finnland zu beobachten, wo Experten je 1000 Menschen befragt haben.

In jedem besagten Land hätten sich 61 bis 79 Prozent der Befragten gegen Gäste aus den USA ausgesprochen. 57 bis 77 Prozent würden keine Touristen aus China empfangen.

Allerdings gaben lediglich 17 Prozent der befragten Amerikaner an, sie würden in diesem Sommer einen Urlaub in Italien in Betracht ziehen. Ungefähr dieselbe Zahl der Befragten zeigt sich bereit, nach Frankreich, Spanien oder Deutschland zu reisen. Schweden und Großbritannien erhielten je 20 Prozent.

Lediglich neun Prozent der Italiener gaben zu, dass sie ihren Urlaub in den USA verbringen würden. Sechs Prozent würden China als Urlaubsort wählen. Besonders attraktiv waren für die Italiener Spanien (23 Prozent), Finnland (22 Prozent) und Norwegen (20 Prozent).

Laut einer aktuellen Umfrage des Italienischen Meinungsforschungsinstituts „Demoskopika“ hat aber die Mehrheit der Italiener (mehr als 90 Prozent) in diesem Jahr keine Urlaubspläne im Ausland, sondern wird ihrem Land den Vorzug geben.

YouGov befragte zwischen dem 29. Juni und dem 5. Juli rund 1000 Personen in Italien sowie je 1000 Personen in weiteren neun Ländern.

