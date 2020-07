Unbekannte schießen aus Auto auf Frau an Berliner Bushaltestelle

Eine Frau ist in der Nacht auf Sonntag nach Polizeiangaben an einer Bushaltestelle in Berlin-Baumschulenweg aus einem Auto heraus angeschossen und verletzt worden.

Laut einem Polizeisprecher stand die 53-Jährige gegen 22.45 Uhr mit ihrem zwölf Jahre alten Sohn an der Haltestelle in der Späthstraße. Als ein schwarzes Auto an ihnen vorbeifuhr, hörten die beiden ein lautes Knallen.

Anschließend habe die Frau Schmerzen am Arm gespürt und dort eine Schussverletzung entdeckt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Polizeiangaben schwebt sie nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei geht davon aus, dass der Schuss aus einer Luftdruckwaffe abgegeben wurde. Die mutmaßlichen Täter im Auto konnten fliehen. In dem Fall wird zurzeit ermittelt. Nach den Tatverdächtigen wird gefahndet.

