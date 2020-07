Christchurch-Attentat: Angeklagter will keine Anwaltshilfe

Der Angeklagte, der im März 2019 in zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch auf muslimische Gläubige geschossen hatte, verzichtet bei der bevorstehenden Urteilsverkündung auf Anwälte. Wie am Montag bekannt wurde, will der Mann sich selbst vertreten. Dies teilte Richter Cameron Mander mit. Das Urteil soll am 24. August verkündet werden.