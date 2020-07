Konspirative IS-Zelle: FSB vereitelt Terroranschläge in Südrussland

Vom Inlandsgeheimdienst wurde die Tätigkeit einer konspirativen Zelle der Anhänger der Terrormiliz IS unterbunden. Dazu gehörten sechs Bürger eines mittelasiatischen Landes und Russlands. Demnach sollen sie Attacken auf Polizisten vorbereitet und Terrorakte in medizinischen und Bildungseinrichtungen geplant haben.

© REUTERS / The Federal Security Service of the Russian Federation / Handout