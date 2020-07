USA: Mann in seinem Kühlschrank tot entdeckt

Ein Einwohner von Chicago (US-Bundesstaat Illinois) ist in seinem Kühlschrank tot aufgefunden worden, wird auf der Webseite Block Club Chicago mitgeteilt.

Amtlichen Angaben zufolge wurde die Leiche des 58-Jährigen am Donnerstagmorgen von Notdienst-Kräften im Kühlschrank in seiner Wohnung in einem Wohnblock entdeckt. Der Körper des Mannes wies eine Verletzung auf.

Die Polizei ermittelt zum Tod des Amerikaners. Bislang ist niemand wegen Mordverdachts festgenommen worden.

Zuvor wurde berichtet, dass eine Einwohnerin von Saint Louis (US-Bundesstaat Missouri) mehrere Jahrzehnte lang ein totes Baby im Kühlschrank aufbewahrt hatte. Als der Sohn der Frau einen im Kühlschrank gelagerten Karton öffnete, sah er darin die sterblichen Überreste eines kleinen Mädchens, die in eine rosa Decke eingewickelt waren.

ls/mt