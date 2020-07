Transplantationen: Bereitschaft zu Organspende steigt

Die Anzahl der Freiwilligen für die Organspende und der in der Tat gespendeten Organe ist in den ersten sechs Monaten des Jahres gewachsen. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) sind in dieser Zeit in Deutschland von 487 Gestorbenen Organe für Transplantationen genommen worden. So der Berliner „Tagesspiegel“ am Dienstag.