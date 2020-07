Patenschaft-Aktion für gefährdete Przewalski-Pferde gestartet

Dadurch sollen die Lebens-, Ernährungs- und Pflegebedingungen dieser Tierart gefördert werden, die auf der Roten Liste der gefährdeten Arten Russlands und auf der ähnlichen Roten Liste des Internationalen Naturschutzverbandes steht.

Jeder Teilnehmer erhält einen „Pass der Fohlen-Adoption“ und bekommt vom Wildpark einen Bericht über den Zustand des von ihm „adoptierten“ jungen Pferdes. Zudem darf man mit einem Abonnement rechnen, um den Wildpark „Uralvorlands-Steppe“ kostenlos zu besuchen, wie auch mit anderen Boni.

Zum ersten Teilnehmer der Aktion wurde der Gouverneur des Gebiets Orenburg, Denis Pasler. Am Programm beteiligten sich auch die Vizeministerin für Naturressourcen und Umwelt Russlands, Jelena Panowa, und der Botschafter des guten Willens, der erste Vizevorsitzende des Staatsdumaausschusses für Körperkultur, Sport und Tourismus, Wjatscheslaw Fetissow.

„In der Uralvorlands-Steppe bemühen sich unsere Forscher um die Wiederbelebung der einzigen in Russland erhaltenen Population der Przewalski-Pferde“, sagte Gouverneur Pasler. „Diese Arbeit wurde vom Präsidenten gestartet, und wir unterstützen ihn dabei. Ich bedanke mich bei den Orenburger Umweltschützern für die Arbeit, dank der unser Naturschutzpark jetzt zu den einmaligen russischen Touristenorten gehört – neben dem Baikalsee, den Schantar-Inseln, dem Elbrusvorland und anderen touristischen Zentren in Russland.“

Das Hauptziel des Programms zur Wiederbelebung der in der wilden Natur ausgestorbenen Pferdeart ist, eine stabile selbstreproduzierende Population dieser reinrassigen Pferde zu schaffen, die auf dem internationalen Zuchtbuch stehen.

Der Abschnitt „Uralvorlands-Steppe“ des Naturschutzgebiets „Orenburgski“ ist der letzte große Abschnitt der ungepflügten Steppe in ganz Russland. Neulich wurde hier auch eine neue Touristenroute eröffnet, die den Namen „Der Hauch der Steppe“ trägt und die Entwicklung des Öko-Tourismus anspornen soll.

Der russische Wanderer, Geograph und Naturforscher Nikolai Prschewalski hatte wilde Pferde, die später nach ihm benannt wurden, im Jahr 1879 an der Grenze zwischen Nordchina und der Mongolei entdeckt. 2015 bis 2017 wurden in den Naturschutzpark „Orenburgski“ insgesamt 36 Pferde gebracht, die die Population der Przewalski-Pferde wiederherstellen sollen. In den vergangenen zwei Jahren sind 16 Fohlen auf die Welt gekommen.