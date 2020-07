Urlaubsziele: Das sind die gefährlichsten Reiseländer 2020

Wie aus der Liste des Portals hervorgeht, das sich in erster Linie mit Kriminalstatistik in der ganzen Welt befasst, ist Venezuela das gefährlichste Reiseland im Jahr 2020. So beträgt der Kriminalitätsindex in diesem Land 84,36 Punkte, wobei der Sicherheitsindex bei nur 15,64 Punkten liegt. Auf dem zweiten Platz der Numbeo-Liste befindet sich Papua-Neuguinea, wo der Kriminalitätsindex rund 80 Punkte beträgt. Dann folgen Südafrika (77,3 Punkte) und Afghanistan (76,9 Punkte).

Außerdem gehören zu den gefährlichsten Reiseländern Honduras, Trinidad und Tobago, Brasilien, Guayana, El Salvador und Syrien.

Im November 2019 hatten die Experten des Internetportals „Travel Risk Map“, das die Touristen vor potentieller Gefahr bezüglich der Sicherheit, des Straßenverkehrs und der Medizin im Ausland warnt, die gefährlichsten Reiseziele für das Jahr 2020 genannt. Der Untersuchung zufolge gehörten dazu Libyen, Somalia, Afghanistan und Venezuela.

ac/mt