Niederländische Stadt kündigt Polen wegen „LGBT-freie Zonen“ die Freundschaft

Am Dienstagabend hatte sich das Stadtparlament von Nieuwegein dafür entschieden, die freundschaftlichen Beziehungen mit der polnischen Stadt Pulawy zu beenden, nachdem sich Pulawy zur „schwulen-freien Zone“ erklärt hatte.

„LGBT-freie Zonen wie in Pulawy, sind, was uns angeht, echt unakzeptabel“, erklärte die zuständige Beigeordnete Marieke Schouten.

Nieuwegein mit seinen rund 60.000 Einwohnern bezeichnet sich selbst als „Regenbogen-Stadt“. Der Regenbogen ist das Symbol der LGBTI-Bewegung. LGBTI steht für Homosexuelle, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle. Schouten klebte symbolisch einen entsprechenden Aufkleber auf das Ortsschild und bedeckte damit den Namen der Partnerstadt in Polen.

Vor wenigen Tagen hatten in Polen die Präsidentschaftswahlen stattgefunden, bei denen der konservative Amtsinhaber Andrzej Duda mit 51 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden war. Im Zuge des Wahlkampfs hatte Duda mehrmals seinen Wunsch geäußert, per Verfassungsänderung die Adoption für gleichgeschlechtliche Paare in Polen zu verbieten.

ac/mt/dpa